При столкновении самолета с башней в КНР погиб пилот, еще 13 человек пострадали

CNN пишет, что столкновение произошло в пятницу вечером, когда китайские работники возвращались домой. По данным телеканала, у китайских властей большое беспокойство вызвал тот факт, что пилот смог пролететь над районом Китая, где проживает большая часть партийной элиты. В этой части Пекина запрещены даже полеты дронов.