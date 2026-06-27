При столкновении самолета с башней в КНР погиб пилот, еще 13 человек пострадали
В результате столкновения одномоторного самолета с самым высоким небоскребом Пекина, башней CITIC Tower, погиб пилот, еще 13 человек пострадали, сообщила газета Zaobao со ссылкой на сообщение столичных властей в WeChat.
Крушение произошло 26 июня. Были повреждены две стеклянные панели на одном из последних этажей. О столкновении писали иностранные СМИ, официальное сообщение от китайских агентств поступило только на следующий день.
The New York Times подтвердило достоверность видео, опубликованного в Х, на котором видно две пробитые стеклянные панели небоскреба, а также упавший хвост от самолета. Пользователи соцсети предположили, что в здание попал легкомоторный самолет китайского производства Sunward SA60L Aurora.
CNN пишет, что столкновение произошло в пятницу вечером, когда китайские работники возвращались домой. По данным телеканала, у китайских властей большое беспокойство вызвал тот факт, что пилот смог пролететь над районом Китая, где проживает большая часть партийной элиты. В этой части Пекина запрещены даже полеты дронов.