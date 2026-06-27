Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,489+2,86%LIFE1,785+0,56%MSTT63,5-1,17%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,05+0,87%RGBITR758,61+0,95%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

При столкновении самолета с башней в КНР погиб пилот, еще 13 человек пострадали

Ведомости

В результате столкновения одномоторного самолета с самым высоким небоскребом Пекина, башней CITIC Tower, погиб пилот, еще 13 человек пострадали, сообщила газета Zaobao со ссылкой на сообщение столичных властей в WeChat.

Крушение произошло 26 июня. Были повреждены две стеклянные панели на одном из последних этажей. О столкновении писали иностранные СМИ, официальное сообщение от китайских агентств поступило только на следующий день.

The New York Times подтвердило достоверность видео, опубликованного в Х, на котором видно две пробитые стеклянные панели небоскреба, а также упавший хвост от самолета. Пользователи соцсети предположили, что в здание попал легкомоторный самолет китайского производства Sunward SA60L Aurora.

CNN пишет, что столкновение произошло в пятницу вечером, когда китайские работники возвращались домой. По данным телеканала, у китайских властей большое беспокойство вызвал тот факт, что пилот смог пролететь над районом Китая, где проживает большая часть партийной элиты. В этой части Пекина запрещены даже полеты дронов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте