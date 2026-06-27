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Главная / Политика /

Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Тихом океане

Ведомости

Военно-воздушные силы России и Китая провели 11-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над Тихим океаном, сообщило минобороны КНР.

Патрулирование проходило, в том числе, над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана.

В министерстве заявили, что военнослужащие продемонстрировали решимость и способность совместно обеспечивать региональный мир и стабильность.

4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством международных агентств в ходе ПМЭФ-2026 заявил, что Россия продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, как и раньше. Он подчеркнул, что такое взаимодействие является традиционным и не связано с политическими событиями в мире. По словам Путина, Россия и Китай – естественные союзники.

В декабре 2025 г. Китай и Россия провели 10-е совместное стратегическое воздушное патрулирование над западной частью Тихого океана и Восточно-Китайским морем. Патрулирование прошло согласно годовому плану сотрудничества.

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