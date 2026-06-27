Россия и Китай провели совместное авиапатрулирование в Тихом океане

4 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с руководством международных агентств в ходе ПМЭФ-2026 заявил, что Россия продолжает военное и военно-техническое сотрудничество с Китаем, как и раньше. Он подчеркнул, что такое взаимодействие является традиционным и не связано с политическими событиями в мире. По словам Путина, Россия и Китай – естественные союзники.