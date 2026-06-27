Bloomberg оценил риски для Германии от вывода войск США
В немецких городах, десятилетиями принимавших американских военных, нарастает тревога из-за угроз президента Дональда Трампа пересмотреть присутствие сил США в Европе. Об этом сообщает Bloomberg.
Заявления Трампа уже ударили по рынку недвижимости: в Висбадене, где расположена штаб-квартира армии США в Европе и Африке, квартиры, ранее сдававшиеся американским военнослужащим, месяцами пустуют. Местные жители отмечают, что потенциальные арендаторы из США откладывают переезд, опасаясь внезапного сворачивания контингента.
Особенно остро ситуацию воспринимают в небольших муниципалитетах, чья экономика полностью завязана на Пентагон. В баварском Фильзеке, где расквартирован полк численностью почти 5000 солдат, мэр Торстен Гредлер признается, что ежедневно мониторит новости в ожидании «драматического удара по всей социальной и экономической жизни». По его оценкам, при выводе войск регион может покинуть до трети из 30 000 проживающих там американцев. Исследования показывают, что последствия для занятости в таких районах сопоставимы с закрытием градообразующего завода: на каждых двух выведенных солдат теряется одно рабочее место.
Американские военные находятся в регионе более 80 лет и сегодня являются крупнейшим работодателем. Их экономический вклад в регион составляет от 650 до 700 млн евро ($800 млн) в год.
Сейчас в Германии остаются около 37 000 американских солдат. Это второй по величине зарубежный контингент США после Японии.
В мае Трамп заявил, что США намерены более чем на 5000 человек сократить число своих военнослужащих в Германии. До того 1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл заявил о принятом решении вывести 5000 военных США из Германии в течение года. По его словам, это «продиктовано требованиями театра военных действий». Одним из вероятных последствий нового решения Трампа может стать отказ американцев от развертывания на территории Германии ракет средней дальности (РСД), пишет газета The New York Times со ссылкой на источник. Похожую информацию опубликовали и журналисты Financial Times, чьи собеседники утверждают, что сокращение численности американских войск в ФРГ «ставит под угрозу» планы по развертыванию дальнобойных систем, включая крылатые ракеты Tomahawk.