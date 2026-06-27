Bloomberg оценил риски для Германии от вывода войск США

В мае Трамп заявил, что США намерены более чем на 5000 человек сократить число своих военнослужащих в Германии. До того 1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл заявил о принятом решении вывести 5000 военных США из Германии в течение года. По его словам, это «продиктовано требованиями театра военных действий». Одним из вероятных последствий нового решения Трампа может стать отказ американцев от развертывания на территории Германии ракет средней дальности (РСД), пишет газета The New York Times со ссылкой на источник. Похожую информацию опубликовали и журналисты Financial Times, чьи собеседники утверждают, что сокращение численности американских войск в ФРГ «ставит под угрозу» планы по развертыванию дальнобойных систем, включая крылатые ракеты Tomahawk.