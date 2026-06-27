Захарова прокомментировала желание Польши отнять здание генконсульства

Генконсульство России в Гданьске приостановило работу по решению властей Польши в декабре 2025 г. Несмотря на это, здание находится в российской государственной собственности в бессрочном и безвозмездном пользовании. РФ объявила о зеркальном сокращении дипломатического присутствия поляков в стране.