Захарова прокомментировала желание Польши отнять здание генконсульства
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации. Так она прокомментировала намерение Польши отнять здание бывшего генконсульства России в Гданьске в беседе с «РИА Новости».
Результатом таких консультаций, по словам Захаровой, должно стать новое межправсоглашение.
27 июня советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил, что Варшава собирается через суд отнять здание бывшего диппредставительства. В окружной суд города уже был подан иск, сообщало агентство.
14 июня директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Россия ответит на изъятие своей дипломатической недвижимости в Польше болезненными мерами.
Генконсульство России в Гданьске приостановило работу по решению властей Польши в декабре 2025 г. Несмотря на это, здание находится в российской государственной собственности в бессрочном и безвозмездном пользовании. РФ объявила о зеркальном сокращении дипломатического присутствия поляков в стране.