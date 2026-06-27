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Захарова прокомментировала желание Польши отнять здание генконсульства

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации. Так она прокомментировала намерение Польши отнять здание бывшего генконсульства России в Гданьске в беседе с «РИА Новости».

Результатом таких консультаций, по словам Захаровой, должно стать новое межправсоглашение.

27 июня советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил, что Варшава собирается через суд отнять здание бывшего диппредставительства. В окружной суд города уже был подан иск, сообщало агентство.

14 июня директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Россия ответит на изъятие своей дипломатической недвижимости в Польше болезненными мерами.

Генконсульство России в Гданьске приостановило работу по решению властей Польши в декабре 2025 г. Несмотря на это, здание находится в российской государственной собственности в бессрочном и безвозмездном пользовании. РФ объявила о зеркальном сокращении дипломатического присутствия поляков в стране.

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