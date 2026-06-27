Bloomberg: удар по школе в Минабе был результатом просчета разведки США

За несколько лет до нападения на Иран, еще в 2019 г., аналитик разведки в ходе изучения информации о потенциальных военных целях США обратил внимание на один из объектов: американские военные описывали его как военно-морскую базу элитного подразделения иранской армии, но на его месте к тому моменту уже была начальная школа.