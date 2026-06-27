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Bloomberg: удар по школе в Минабе был результатом просчета разведки США

Ведомости

Удар по школе в иранском Минабе, в результате которого погибли 175 человек, стал результатом нескольких просчетов службы разведки США из-за несогласованности между ведомствами, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

За несколько лет до нападения на Иран, еще в 2019 г., аналитик разведки в ходе изучения информации о потенциальных военных целях США обратил внимание на один из объектов: американские военные описывали его как военно-морскую базу элитного подразделения иранской армии, но на его месте к тому моменту уже была начальная школа.

Аналитик отметил изменения в базе, которая по неизвестным причинам не была подключена к официальной военной базе данных США. По данным собеседников агентства, информация в итоге так и не была передана командованию.

28 февраля ракета упала на территорию начальной школы «Шаджаре Тайебе» для девочек в Минабе. По имеющимся данным, погибло 175 человек, большинство из них – ученицы в возрасте от 7 до 12 лет.

6 марта NBC сообщал, что Белый дом признал нанесение ударов по району расположения школы. 10 марта The New York Times также опубликовала результаты собственного анализа фотографий с места происшествия. Издание утверждало, что на обломках ракеты были обнаружены опознавательные знаки США.

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