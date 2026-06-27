Захарова назвала «диким произволом» запрет гимнасткам выступать с флагом РФ

Отказ спортсменок от участия в соревнованиях по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup в Румынии стал единственно возможной и логичной реакцией с российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после того, как российской команде запретили использовать государственную символику – флаг и гимн. Комментарий опубликован на сайте МИД.