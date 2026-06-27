Захарова назвала «диким произволом» запрет гимнасткам выступать с флагом РФ
Отказ спортсменок от участия в соревнованиях по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup в Румынии стал единственно возможной и логичной реакцией с российской стороны. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова после того, как российской команде запретили использовать государственную символику – флаг и гимн. Комментарий опубликован на сайте МИД.
Захарова отметила, что инициатором сохранения ограничений для российских гимнасток выступил глава города, использовавший «стандартную антироссийскую риторику». По ее словам, организаторы соревнований и региональные власти не стали оспаривать его решение, не желая конфликта с местным чиновником. Из-за этого ситуация «выглядит тем более дикой».
«Насаждаемая в Румынии в последние годы русофобия дает такие уродливые плоды – обнажает царящий в стране беспорядок, когда местные чиновники безнаказанно творят произвол, позоря собственную страну», – подчеркнула дипломат.
Она добавила, что Румыния, не сумевшая обеспечить равные условия для всех участников, не может претендовать на проведение крупных международных соревнований. При этом в Москве намерены дать принципиальную оценку произошедшему и не оставят ситуацию без последствий.
В мае исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать на международных соревнованиях с национальным флагом и гимном. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру ФГР: спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
В 2022 г. Международная федерация гимнастики отстранила российских и белорусских спортсменов от соревнований. С начала 2024 г. их допустили к турнирам в нейтральном статусе.