В ЦАР зафиксировали новую вспышку холеры
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) была зафиксирована вспышка холеры после 24 случаев летальных исходов, сообщил министр здравоохранения и народонаселения страны Пьер Сомсе, передает Xinhua.
Сомсе рассказал, что случаи холеры были зарегистрированы в округах Бимбо и М'байки на юго-западе республики. Всего было выявлено 197 случаев заболевания. Летальность составила 12,2%.
Министр призвал сохранять спокойствие и строго соблюдать профилактические меры. По его словам, благодаря оперативной помощи медиков среди пациентов, которые лечились в больницах, смертельных случаев нет.
В конце мая в Роспотребнадзоре сообщали, что эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается неблагополучной. С начала 2026 г. зафиксировано свыше 78 000 случаев заболевания в 23 странах, больше всего случаев приходится на африканский континент.
В последние годы в России фиксировались лишь единичные случаи завоза холеры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В апреле 2025 г. два случая заболевания холерой выявили у жителя Московской области и жителя Воронежской области. Оба вернулись из Индии одним рейсом.