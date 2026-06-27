В ЦАР зафиксировали новую вспышку холеры

В конце мая в Роспотребнадзоре сообщали, что эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается неблагополучной. С начала 2026 г. зафиксировано свыше 78 000 случаев заболевания в 23 странах, больше всего случаев приходится на африканский континент.