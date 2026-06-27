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В ЦАР зафиксировали новую вспышку холеры

Ведомости

В Центральноафриканской Республике (ЦАР) была зафиксирована вспышка холеры после 24 случаев летальных исходов, сообщил министр здравоохранения и народонаселения страны Пьер Сомсе, передает Xinhua.

Сомсе рассказал, что случаи холеры были зарегистрированы в округах Бимбо и М'байки на юго-западе республики. Всего было выявлено 197 случаев заболевания. Летальность составила 12,2%.

Министр призвал сохранять спокойствие и строго соблюдать профилактические меры. По его словам, благодаря оперативной помощи медиков среди пациентов, которые лечились в больницах, смертельных случаев нет.

В конце мая в Роспотребнадзоре сообщали, что эпидемиологическая ситуация по холере в мире остается неблагополучной. С начала 2026 г. зафиксировано свыше 78 000 случаев заболевания в 23 странах, больше всего случаев приходится на африканский континент.

В последние годы в России фиксировались лишь единичные случаи завоза холеры из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой. В апреле 2025 г. два случая заболевания холерой выявили у жителя Московской области и жителя Воронежской области. Оба вернулись из Индии одним рейсом.

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