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Медведев призвал изъять резиденцию польского президента Бельведер

Дворец был построен на деньги российской имперской казны
Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил подумать над тем, чтобы изъять дворец Бельведер – резиденцию президента Польши. Об этом он написал в своем канале в Мах, комментируя желание Варшавы забрать здание бывшего генконсульства России в городе Гданьске.

Медведев напомнил, что дворец был построен на деньги российской имперской казны. По его словам, про дипломатические иммунитеты имущества с польской стороной «говорить бессмысленно».

27 июня советник Генеральной прокуратуры Польши Войцех Муравский сообщил, что Варшава собирается через суд изъять здание бывшего диппредставительства. В окружной суд города уже был подан иск.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что проблемы в сфере недвижимости должны решаться через консультации, результатом которых станет новое межправсоглашение.

Генконсульство России в Гданьске приостановило работу по решению властей Польши в декабре 2025 г. Несмотря на это, здание находится в российской государственной собственности в бессрочном и безвозмездном пользовании. РФ объявила о зеркальном сокращении дипломатического присутствия поляков в стране.

 

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