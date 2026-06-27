Кац: армия Израиля останется на юге Ливана до полного разоружения «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала подготовку к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана для защиты солдат и устранения угроз для населения северных городов, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Никакого вывода войск не будет до тех пор, пока террористическая организация "Хезболла" не будет разоружена на всей территории Ливана», – заявил он (цитата по The Times of Israel).
Он приветствовал соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное 26 июня, так как оно поможет «сформировать новую и безопасную реальность» вдоль северной границы и в самом Ливане.
26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, согласно которому ЦАХАЛ покинет две зоны в буферной полосе на юге Ливана – одну к северу от реки Литани и одну к югу от нее. На этих участках будут размещены подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения началом начала и добавил, что впереди «еще много работы». Посол Ливана в США Нада Хамаде Муавад охарактеризовала документ как «первый шаг на пути к восстановлению ливанского суверенитета и территориальной целостности».