Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
GAZP99,28+0,21%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,07+0,88%RGBITR758,69+0,96%
Главная / Политика /

Кац: армия Израиля останется на юге Ливана до полного разоружения «Хезболлы»

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала подготовку к длительному пребыванию в зоне безопасности на юге Ливана для защиты солдат и устранения угроз для населения северных городов, заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Никакого вывода войск не будет до тех пор, пока террористическая организация "Хезболла" не будет разоружена на всей территории Ливана», – заявил он (цитата по The Times of Israel).

Он приветствовал соглашение между Израилем и Ливаном, подписанное 26 июня, так как оно поможет «сформировать новую и безопасную реальность» вдоль северной границы и в самом Ливане.

26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, согласно которому ЦАХАЛ покинет две зоны в буферной полосе на юге Ливана – одну к северу от реки Литани и одну к югу от нее. На этих участках будут размещены подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал подписание соглашения началом начала и добавил, что впереди «еще много работы». Посол Ливана в США Нада Хамаде Муавад охарактеризовала документ как «первый шаг на пути к восстановлению ливанского суверенитета и территориальной целостности».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь