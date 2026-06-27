Кац: армия Израиля останется на юге Ливана до полного разоружения «Хезболлы»

26 июня Израиль и Ливан подписали в Вашингтоне рамочное соглашение, согласно которому ЦАХАЛ покинет две зоны в буферной полосе на юге Ливана – одну к северу от реки Литани и одну к югу от нее. На этих участках будут размещены подразделения ливанской армии в рамках пилотного проекта. При этом Израиль сохранит контроль над большей частью территории, которую он занимает на юге Ливана.