Самолеты РФ и Китая провели совместное воздушное патрулирование в АТР

Самолеты РФ и Китая провели совместное воздушное патрулирование в АТРНа отдельных этапах борты сопровождали истребители других стран
Воздушно-космические силы (ВКС) России и Военно-воздушные силы (ВВС) Китая провели совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, полет занял около шести часов. Об этом сообщает Минобороны РФ в Мах.
В составе авиагруппы были российские стратегические ракетоносцы Ту-95мс и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6к. На всем маршруте осуществлялось истребительное авиационное прикрытие самолетами Су-30см, Су-35с ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая. На отдельных этапах полета борты России и Китая сопровождались истребителями иностранных государств.
В Минобороны отметили, что в ходе учений самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права. Они не допустили нарушений воздушного пространства иностранных государств. После завершения задания все самолеты вернулись на свои аэродромы.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что мероприятие проводилось в рамках реализации плана военного сотрудничества с Китаем на 2026 г., и оно не направлено против третьих стран.
Ранее об 11-м совместном патрулировании сообщило министерство обороны КНР. В китайском ведомстве заявили, что военнослужащие продемонстрировали решимость и способность совместно обеспечивать региональный мир и стабильность.