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Вучич заявил, что находится на посту президента последние дни

Его срок должен был истечь только в 2027 году
Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич в ходе своей речи на митинге перед зданием Ассамблеи в Белграде заявил, что занимает свой пост последние дни. Его цитирует PinkTV.

«Говорили, что я никогда не покину это место. Они неправы, это мои последние дни на посту президента Сербии», сказал он.

25 мая Вучич также сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы.

11 июня он заявил, что рассматривает возможность после отставки выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра страны. «Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много», – сказал политик.

В первый раз Вучич был избран президентом Сербии в 2017 г. Затем его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027 г. Согласно конституции страны, президентом можно быть только два срока. Пост премьер-министра Вучич занимал с 2014 по 2017 г.

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