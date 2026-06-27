Вучич заявил, что находится на посту президента последние дни

В первый раз Вучич был избран президентом Сербии в 2017 г. Затем его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027 г. Согласно конституции страны, президентом можно быть только два срока. Пост премьер-министра Вучич занимал с 2014 по 2017 г.