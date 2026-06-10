Вучич заявил о возможном выдвижении на пост премьера Сербии
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что рассматривает возможность уйти в отставку с поста главы государства и в дальнейшем выдвинуть свою кандидатуру на должность премьер-министра страны. Об этом он заявил в эфире радио «Белград».
«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много», – сказал Вучич (цитата по ТАСС). По словам сербского лидера, решение об отставке может быть принято даже раньше, чем через три-четыре месяца.
Вучич также сообщил, что «каждый день» задумывается о возможности возглавить правительство Сербии после ухода с поста президента.
25 мая Вучич также сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы.
В первый раз Вучич был избран президентом Сербии в 2017 г. Затем его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027 г. Согласно конституции страны, президентом можно быть только два срока. Пост премьр-министра Вучич занимал с 2014 по 2017 гг.