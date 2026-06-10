Вучич заявил о возможном выдвижении на пост премьера Сербии

«Я планирую уйти в отставку, я вас об этом уведомлю, никаких сюрпризов ни для кого не будет. Я начал упаковывать книги в президентской резиденции, у меня их много», – сказал Вучич (цитата по ТАСС). По словам сербского лидера, решение об отставке может быть принято даже раньше, чем через три-четыре месяца.