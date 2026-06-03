Почему президент Сербии Александр Вучич нацелился в премьеры

Почему президент Сербии Александр Вучич нацелился в премьерыВ стране запущен транзит власти, исход которого неясен
Президент Сербии Александр Вучич допускает для себя возможность стать премьер-министром после парламентских выборов осенью 2026 г. Этот пост он уже занимал в 2014–2017 гг. Об этом Вучич сообщил агентству Bloomberg 2 июня во время визита в Китай. Вучич добавил, что правящая Сербская прогрессивная партия «нуждается в нем». Второй пятилетний срок Вучича истекает в 2027 г., конституция не допускает третьего срока.
Ранее, 1 июня, председатель наблюдательного совета сербской государственной газовой компании «Сербиягаз» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин подчеркнул в интервью ТАСС, что Вучич не намерен продлевать мандат за пределы двух сроков: «Он никогда не нарушает конституцию. Его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет».
А пятью днями раньше, 25 мая, Вучич допустил и досрочное прекращение полномочий. Заявления о намерении покинуть пост президента в пользу кресла премьера Вучич делал и в апреле 2026 г. Он говорил об этом, критикуя протесты, которые назвал «образовательным геноцидом» из-за участия в них студентов. Вучич считает, что Запад пытается так устроить «цветную революцию» в республике.
Антиправительственные уличные протесты в Сербии продолжаются с 2024 г. Они начались с акций против добычи лития, а оформились из-за трагедии на вокзале в Нови-Саде, где в ноябре 2024 г. погибло 16 человек.
Вучич, очевидно, пытается расчистить площадку для своего будущего ставленника, говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. По его словам, с учетом того что фигура Вучича стала в последние годы в сербском обществе токсичной, есть вероятность, что он под видом независимого кандидата попытается продвинуть свою креатуру.
Пока заявления Вучича о намерении пойти в премьеры мало меняют конфигурацию власти в Сербии, считает научный сотрудник ИМИ МГИМО Анастасия Малешевич. Вучич заручился поддержкой зарубежных партнеров, а формальная оппозиция непопулярна, говорит она.
Серьезной оформленной прозападной силы в Сербии нет – есть ряд разрозненных партий и движений, поддержка которых на предыдущих выборах была невелика, согласен Смирнов.
Концепция действий Вучича и его соратников еще может многократно поменяться из-за ряда неизвестных переменных, отмечает политолог, основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко. По его словам, возможные кандидаты в президенты пока не вполне просматриваются, хотя «раскручивается» фигура проевропейского ректора Белградского университета Владана Джокича. Называлась и персона председателя Конституционного суда Владана Петрова, хотя он отрицал такие амбиции.
Смирнов полагает, что, поскольку Вучич намерен подготовить место для своего будущего ставленника, на ближайших выборах не стоит ожидать участия ярких политиков. По его мнению, будет ряд спойлеров и маргиналов и один поддерживаемый с разных сторон кандидат, которого будут активно продвигать. «Но однозначно в Сербии начался транзит власти. Удержать ее в нынешнем объеме Вучичу, его соратникам и партии будет сложно», – уверен Бондаренко.
Политическая перегруппировка в Сербии происходит на фоне слухов об угрозе связям с Россией. Вулин допустил, что отношения Белграда с Москвой могут ухудшиться после ухода Вучича и прихода к власти проевропейских сил. «Если проевропейские партии возьмут власть, то Россия не должна рассчитывать на то, что у нее по-прежнему будет союзник», – подчеркнул Вулин. Он намекал на парламентские выборы, которые Вучич в мае анонсировал на период сентября – начала октября.
1 июня глава комитета парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич заявил «Известиям», что власти Сербии рассматривают возможную отмену безвизового режима для россиян ради членства в Евросоюзе. По его словам, при слабых перспективах вступления в ЕС принятие требования было бы «полной капитуляцией». Но Вучич 2 июня заявил, что Белград не будет вводить визовый режим для россиян: «Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет сразу отозвано» (цитата по TV Prva). Он также добавил, что этот вопрос даже не рассматривался в парламенте и он специально выяснял это у спикера парламента Аны Брнабич.
По словам Бондаренко, многое в развитии ситуации в Сербии в 2026 г. зависит от поведения Брюсселя – продолжит ли он давление, будет ли вкладываться в протесты, поддерживать оппозицию или по большей части будет просто наблюдать. Пока из-за отсутствия сильных прозападных движений в Сербии говорить о каком-то возможном прозападном крене страны, присоединении к антироссийским санкциям и введении визового режима преждевременно, говорит Смирнов. «Оппозиция Вучичу в муниципалитетах и в общественном пространстве в большинстве относится к России нейтрально. А антироссийские заявления Брнабич и некоторых депутатов носят скорее характер ширмы для еврочиновников из Брюсселя», – заключает эксперт.