Почему президент Сербии Александр Вучич нацелился в премьеры

1 июня глава комитета парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич заявил «Известиям», что власти Сербии рассматривают возможную отмену безвизового режима для россиян ради членства в Евросоюзе. По его словам, при слабых перспективах вступления в ЕС принятие требования было бы «полной капитуляцией». Но Вучич 2 июня заявил, что Белград не будет вводить визовый режим для россиян: «Такое решение не будет принято. Даже если кто-то его примет, оно будет сразу отозвано» (цитата по TV Prva). Он также добавил, что этот вопрос даже не рассматривался в парламенте и он специально выяснял это у спикера парламента Аны Брнабич.