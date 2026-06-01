Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок

В первый раз Вучич был избран президентом Сербии в 2017 г. Затем его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027 г. Согласно конституции страны, президентом можно быть только два срока. По словам Вулина, Вучич никогда не нарушит конституцию, поэтому уйдет с поста главы республики.