Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент Сербии Александр Вучич не будет баллотироваться на новый срок. Он останется в политике и будет важным игроком, заявил председатель наблюдательного совета государственной газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью ТАСС.

«Он по-прежнему будет очень важным игроком, и его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет», - сказал он.

В первый раз Вучич был избран президентом Сербии в 2017 г. Затем его переизбрали на второй срок, который истекает в 2027 г. Согласно конституции страны, президентом можно быть только два срока. По словам Вулина, Вучич никогда не нарушит конституцию, поэтому уйдет с поста главы республики.

25 мая президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает, и допустил, что уйдет в отставку. Тогда же он рассказал, что после его ухода с поста в стране пройдут парламентские, а затем и президентские выборы.

1 июня глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич сообщил «Известиям», что власти Сербии рассматривают вариант отмены безвизового режима с Россией ради членства в Евросоюзе. Он отметил, что механизмы российско-сербского сотрудничества продолжают исправно действовать. Речь обо всех основных направлениях – политическом, экономическом, культурно-гуманитарном и межпарламентском.

