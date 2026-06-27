ЦАХАЛ: в Газе убит племянник экс-главы политбюро «Хамаса» Валид Хания

В секторе Газа ликвидирован Валид Хания, племянник экс-главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и один из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 г. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.