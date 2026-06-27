ЦАХАЛ: в Газе убит племянник экс-главы политбюро «Хамаса» Валид Хания
В секторе Газа ликвидирован Валид Хания, племянник экс-главы политбюро «Хамаса» Исмаила Хании и один из организаторов нападения на Израиль 7 октября 2023 г. Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.
Хания-младший занимал пост заместителя командира подразделения «Нухба» в военном крыле «Хамаса». В последнее время он занимался вербовкой новых бойцов в ряды движения.
По данным ЦАХАЛ, Хания командовал группой, напавшей на южные территории Израиля 7 октября, и сам участвовал в этом рейде. Он осуществлял общее руководство и отдавал оперативные указания боевикам, бравшим в заложники мирных жителей.
В ходе атаки 7 октября 2023 г. погибли около 1200 израильтян (среди них 364 участника музыкального фестиваля), более 200 были взяты в заложники. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».
Исмаил Хания был убит израильскими спецслужбами в Тегеране летом 2024 г. В октября того же годы был ликвидирован еще один лидер движения – Яхья Синвар.