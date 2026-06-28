Один человек погиб в результате атак ВСУ в Белгородской области
Мирный житель погиб в результате атак ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. В Ракитянском округе ранения получил еще один мирный житель, он находится на амбулаторном лечении.
За минувшие сутки ВСУ нанесли 64 удара по Белгородской области. Четыре обстрела ВСУ совершили с помощью артиллерии.
В регионе были атакованы Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа.
Силы ПВО сбили и подавили 102 беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.
В Славянске-на-Кубани один человек погиб в результате атаки БПЛА. В городе Родники Ивановской области обломки сбитого беспилотника повредили остекление нескольких квартир в доме. За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 213 украинских беспилотников самолетного типа.