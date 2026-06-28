Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,489+2,86%TGKN0,003+2,56%OKEY41,49+0,07%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,08+0,89%RGBITR758,76+0,97%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лукашенко направился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии

Ведомости

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает официальный сайт главы государства.

В программе поездки – переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств, где планируется обсудить крупные совместные проекты в различных отраслях. Каждой из предстоящих встреч предшествовала серьезная подготовка.

В Минске отмечают, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из глобальных центров экономического роста, поэтому развитие связей с ним – один из приоритетов белорусской внешней политики.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 25 июня. Сообщалось, что 26 июня белорусский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции на Валдае. Их диалог проходил в закрытом формате.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь