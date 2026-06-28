Лукашенко направился с визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии
Президент Беларуси Александр Лукашенко отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии, сообщает официальный сайт главы государства.
В программе поездки – переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств, где планируется обсудить крупные совместные проекты в различных отраслях. Каждой из предстоящих встреч предшествовала серьезная подготовка.
В Минске отмечают, что Азиатско-Тихоокеанский регион является одним из глобальных центров экономического роста, поэтому развитие связей с ним – один из приоритетов белорусской внешней политики.
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 25 июня. Сообщалось, что 26 июня белорусский лидер встретился с президентом России Владимиром Путиным в резиденции на Валдае. Их диалог проходил в закрытом формате.