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ВС России за сутки уничтожили два украинских самолета МиГ-29

Ведомости

Вооруженные силы России в результате атаки по аэродрому за сутки уничтожили два украинских МиГ-29, сообщает Минобороны РФ. Российские силы ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.

За минувшую ночь российские средства ПВО ликвидировали 213 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами, включая Московскую область и Республику Крым.

ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области 27 июня. Пилот катапультировался. Его обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.

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