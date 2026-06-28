ВС России за сутки уничтожили два украинских самолета МиГ-29
Вооруженные силы России в результате атаки по аэродрому за сутки уничтожили два украинских МиГ-29, сообщает Минобороны РФ. Российские силы ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа
Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.
За минувшую ночь российские средства ПВО ликвидировали 213 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами, включая Московскую область и Республику Крым.
ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области 27 июня. Пилот катапультировался. Его обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.