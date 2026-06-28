MWM: переданные Украине F-16 не стали полноценной заменой МиГ-29

28 июня Минобороны сообщило, что ВС РФ в результате атаки по аэродрому за сутки уничтожили два украинских МиГ-29. Российские силы ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.