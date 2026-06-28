MWM: переданные Украине F-16 не стали полноценной заменой МиГ-29
Поставленные Украине американские истребители F-16 не смогли заменить советские МиГ-29 и не обеспечили преимуществ перед ними. Об этом сообщили в журнале Military Watch Magazine (MWM).
По оценке издания, переданные Киеву самолеты относятся к устаревшим образцам периода холодной войны. Их преимущество заключается только в том, что они выпускаются в большом количестве.
Авторы материала отмечают, что более современные версии F-16 Block 70/72, по их мнению, могли бы представлять большую угрозу российской авиации, однако такие самолеты Украине не передавались. Как считает MWM, имеющиеся у ВСУ западные истребители уступают российским аналогам по своим возможностям.
28 июня Минобороны сообщило, что ВС РФ в результате атаки по аэродрому за сутки уничтожили два украинских МиГ-29. Российские силы ПВО ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.
ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области 27 июня. Пилот катапультировался. Его обнаружила поисково-спасательная команда и доставила в больницу для обследования.