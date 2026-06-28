NYT: семья Трампа получила выгоду от сделки по добыче вольфрама в Казахстане
Сыновья президента США Дональда Трампа и сыновья министра торговли Говарда Лутника стали участниками инвестиционных схем, связанных с соглашением о разработке крупного месторождения вольфрама в Казахстане, которое на высшем уровне вели их отцы, пишет The New York Times.
По данным издания, сыновья Трампа и Лютника присоединились к проекту и приобрели 20%-ую долю в казахстанском активе. Как пишет газета, «эта схема вряд ли является исключением». Согласно изученным NYT федеральным документам, одна или обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по важным сделкам в горнодобывающей отрасли, в том числе речь идет о проекте в Казахстане. Они получили или претендуют на получение от правительства США более $8,9 млрд.
Издание также обращает внимание, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что Трамп «послан небесами». По версии NYT, после прихода Трампа к власти было расформировано агентство по международному развитию, занимавшееся вопросами прав человека в Казахстане, а вопросы демократии перестали быть приоритетом для Вашингтона. При этом Казахстан продолжает развивать отношения с США, стремясь сохранить баланс между своими крупнейшими соседями – Россией и Китаем. Газета отмечает, что такую стратегию Токаев характеризует как «многовекторную» внешнюю политику.
1 мая Financial Times со ссылкой на источники писала, что Эрик и Дональд Трамп-младший – инвестировали в проект по добыче вольфрама в Казахстане. По данным издания, в августе 2025 г. они приобрели долю в группе Skyline Builders. Позднее компания получила 20% в Kaz Resources, работающей в горнодобывающем секторе. Уже через неделю Cove Capital и национальная компания Казахстана договорились о совместной разработке одного из крупнейших в мире месторождений вольфрама.
30 апреля Cove Kaz Capital и Kaz Resources объявили о слиянии со Skyline. Новая структура планирует разместить акции на бирже Nasdaq под тикером Kaz Resources. При этом, как отмечает FT, в пресс-релизе о сделке имена братьев Трамп не упоминались.