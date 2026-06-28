NYT: семья Трампа получила выгоду от сделки по добыче вольфрама в Казахстане

По данным издания, сыновья Трампа и Лютника присоединились к проекту и приобрели 20%-ую долю в казахстанском активе. Как пишет газета, «эта схема вряд ли является исключением». Согласно изученным NYT федеральным документам, одна или обе семьи имеют финансовые связи как минимум с 14 компаниями, которые активно сотрудничают с федеральным правительством по важным сделкам в горнодобывающей отрасли, в том числе речь идет о проекте в Казахстане. Они получили или претендуют на получение от правительства США более $8,9 млрд.