«Единая Россия» утвердила кандидатов в Госдуму по одномандатным округам
Делегаты XXIII съезда партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы по одномандатным округам. Решение было принято по итогам тайного голосования.
Список кандидатов в ходе первого этапа съезда представил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. После подведения итогов голосования председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил о принятии решения.
«Решение принято, давайте поздравим наших коллег-кандидатов», – сказал он.
Первый этап XXIII съезда партии прошел в Москве. Одним из ключевых вопросов повестки стало утверждение кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам.
Партия «Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в пятерку вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Юнармии» Владислав Головин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный.
С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.