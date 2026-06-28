Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SVCB10,93+0,83%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,05+0,87%RGBITR758,58+0,95%
Главная / Политика /

«Единая Россия» утвердила кандидатов в Госдуму по одномандатным округам

Ведомости

Делегаты XXIII съезда партии «Единая Россия» утвердили список кандидатов для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы по одномандатным округам. Решение было принято по итогам тайного голосования.

Список кандидатов в ходе первого этапа съезда представил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев. После подведения итогов голосования председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявил о принятии решения.

«Решение принято, давайте поздравим наших коллег-кандидатов», – сказал он.

«Единая Россия» представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму

Политика / Демократия

Первый этап XXIII съезда партии прошел в Москве. Одним из ключевых вопросов повестки стало утверждение кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы по одномандатным округам.

Партия «Единая Россия» по итогам XXIII съезда представила пятерку лидеров списка на выборы в Госдуму в 2026 г. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что в пятерку вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Юнармии» Владислав Головин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова и военкор Евгений Поддубный.

С 18 по 20 сентября в России пройдут выборы в Госдуму. Будут избраны 450 парламентариев: 225 – по партийным спискам и 225 – по одномандатным округам.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её