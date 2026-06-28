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Российские силы ПВО сбили 72 украинских БПЛА за 12 часов

Ведомости

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, воздушные цели ВСУ были ликвидированы в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

В министерстве также сообщали, что в результате атаки по украинскому аэродрому уничтожено два МиГ-29 ВСУ. Российские силы ПВО за сутки ликвидировали семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 590 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия РФ нанесли удары по складам с комплектующими для безэкипажных катеров, топливным объектам и пунктам размещения украинских военных и наемников в 141 районе.

Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенные пункты Писанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области.

За минувшую ночь российские средства ПВО ликвидировали 213 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами, включая Московскую область и Крым.

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