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Число погибших при ударе ВСУ по Волгоградской области выросло до двух

Ведомости

Число погибших сотрудников предприятия в Волгоградской области, по которому вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар в субботу, выросло до двух. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, при проведении работ на предприятии было обнаружено тело второго погибшего сотрудника.

«Оперативные службы подтвердили гибель второго сотрудника предприятия – в ходе работ обнаружено тело», – приводит слова Бочарова правительство Волгоградской области.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших, добавив, что состояние госпитализированных после атаки остается стабильным.

27 июня ВСУ атаковали производственный объект одного из предприятий Волгограда в Краснооктябрьском районе. Оперативные службы ликвидировали локальные возгорания на объекте. По уточненным данным, в больницах находятся 11 пострадавших после удара.

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