Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MOEX162,57-0,78%CNY Бирж.11,472-0,15%IMOEX2 271,04-0,64%RTSI928,39-0,64%RGBI113,24+0,15%RGBITR753,32+0,25%
Главная / Политика /

Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Китае

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время рабочего визита в Китай. Об этом сообщает «БелТА».

По данным агентства, Китай стал первой страной в ходе масштабного визита Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию. Интерес Белоруссии к сотрудничеству с азиатскими государствами объясняется их высоким потенциалом, а укрепление связей с ними входит в число внешнеполитических приоритетов страны и составляет основу многовекторной политики Минска, указано в материале.

28 июня Лукашенко отправился с масштабным визитом в страны Восточной и Юго-Восточной Азии. В его программе – переговоры на высшем уровне с руководством ряда государств, где планируется обсудить крупные совместные проекты в различных отраслях. Каждой из предстоящих встреч предшествовала серьезная подготовка, сообщал официальный сайт белорусского лидера.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её