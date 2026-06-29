Лукашенко встретился с Си Цзиньпином в Китае

По данным агентства, Китай стал первой страной в ходе масштабного визита Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию. Интерес Белоруссии к сотрудничеству с азиатскими государствами объясняется их высоким потенциалом, а укрепление связей с ними входит в число внешнеполитических приоритетов страны и составляет основу многовекторной политики Минска, указано в материале.