Нетаньяху намерен обсудить с США заявления Эрдогана об Израиле

13 апреля Эрдоган пригрозил Израилю применением военной силы. Выступая на Международной конференции азиатских политических партий в Стамбуле, турецкий лидер обвинил Израиль в действиях против Палестины и Ливана и заявил о готовности Анкары к решительным шагам. 11 апреля прокуроры Турции официально запрашивали для Нетаньяху, который был заочно арестован по обвинению в геноциде, пожизненное заключение.