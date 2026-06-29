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Нетаньяху намерен обсудить с США заявления Эрдогана об Израиле

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что намерен поднять в диалоге с Соединенными Штатами тему высказываний президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которые израильская сторона воспринимает как угрозу существованию государства. Об этом сообщает The Times of Israel.

«Не проходит и дня, чтобы Эрдоган не призывал к уничтожению государства Израиль», – сказал Нетаньяху. По словам главы израильского правительства, Тель-Авив намерен довести свою позицию до американской стороны. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль воспринимает подобные заявления как серьезную угрозу.

13 апреля Эрдоган пригрозил Израилю применением военной силы. Выступая на Международной конференции азиатских политических партий в Стамбуле, турецкий лидер обвинил Израиль в действиях против Палестины и Ливана и заявил о готовности Анкары к решительным шагам. 11 апреля прокуроры Турции официально запрашивали для Нетаньяху, который был заочно арестован по обвинению в геноциде, пожизненное заключение.

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