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Главная / Политика /

Британия запланировала амнистию сотен заключенных из-за переполненности тюрем

Ведомости

Великобритания намерена досрочно освободить часть преступников в связи с нехваткой места в тюрьмах. Об этом были предупреждены минюстом более 7308 жертв преступлений, пишет Daily Mail.

По данным газеты, преступники выйдут на свободу в соответствии с «мягкими мерами правосудия лейбористов». Согласно реформам правительства страны, заключенные могут покинуть тюрьмы в течение нескольких месяцев.

Вместе с тем минюст подтвердил, что в тюрьмах Англии и Уэльса сейчас свободны 3400 мест, что на 850 больше год к году.

В 2023 г. правительство Великобритании несколько раз досрочно освобождало заключенных, чтобы не заканчивались места в тюрьмах, писала The Times. На ноябрь 2024 г. количество досрочно освобожденных бывших заключенных в Великобритании, снова попавших в тюрьму, резко возросло. Их доля составляла одну седьмую от 86 000 заключенных в Англии и Уэльсе.

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