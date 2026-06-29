Британия запланировала амнистию сотен заключенных из-за переполненности тюрем

В 2023 г. правительство Великобритании несколько раз досрочно освобождало заключенных, чтобы не заканчивались места в тюрьмах, писала The Times. На ноябрь 2024 г. количество досрочно освобожденных бывших заключенных в Великобритании, снова попавших в тюрьму, резко возросло. Их доля составляла одну седьмую от 86 000 заключенных в Англии и Уэльсе.