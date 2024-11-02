Times: число возвращенных в британские тюрьмы бывших заключенных резко возросло

19 октября телеканал ITV сообщил, что правительство Великобритании решило досрочно освободить 1100 заключённых из-за переполненности тюрем. По данным телеканала, на тот момент в тюрьмах страны находилось более 87 000 человек, что немного ниже июльского показателя, когда произошли массовые протесты. Уточнялось, что освобождение коснется тех, кто не был осужден за преступления на сексуальной почве, насилие в семье, терроризм или тяжкие насильственные преступления. При этом в сентябре из британских тюрем выпустили 1700 заключенных.