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Times: число возвращенных в британские тюрьмы бывших заключенных резко возросло

Ведомости

Количество досрочно освобожденных бывших заключенных в Великобритании, снова попавших в тюрьму, резко возросло, их доля составляет одну седьмую от 86 000 заключенных в Англии и Уэльсе, сообщает The Times со ссылкой на официальные данные.

По данным издания, в 2023 г. правительство несколько раз досрочно освобождало заключенных, чтобы места в тюрьмах не заканчивались. С октября прошлого года под досрочное освобождение попали более 16 000 осужденных.

По данным Министерства юстиции (MoJ), это привело к резкому увеличению числа и доли правонарушителей, возвращенных в тюрьму за нарушение условий лицензии или повторное правонарушение. Times отмечает растущую обеспокоенность тем, что из-за продолжающегося досрочного освобождения все больше камер будет заполняться.

С октября 2023 г. по сентябрь 2024 г. в рамках программы досрочного освобождения на срок до 70 дней раньше были освобождены 13 382 заключенных. Программу разработало консервативное правительство. Ее сменила новая схема, в рамках которой с 10 сентября на волю вышли более 3000 заключенных после отбытия менее половины срока в тюрьме.

Минюст Британии согласился с тем, что досрочное освобождение значительно влияет на количество правонарушителей, возвращаемых в тюрьму за нарушение условий досрочного освобождения. Отмечается, что пятая часть освобожденных заключенных не имеют жилья. С апреля по июнь 2024 г. число возвращенных в тюрьму преступников выросло на 44%.

19 октября телеканал ITV сообщил, что правительство Великобритании решило досрочно освободить 1100 заключённых из-за переполненности тюрем. По данным телеканала, на тот момент в тюрьмах страны находилось более 87 000 человек, что немного ниже июльского показателя, когда произошли массовые протесты. Уточнялось, что освобождение коснется тех, кто не был осужден за преступления на сексуальной почве, насилие в семье, терроризм или тяжкие насильственные преступления. При этом в сентябре из британских тюрем выпустили 1700 заключенных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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