Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,404-0,74%CHMK3 110+0,16%VEON-RX49-1,61%IMOEX2 317,92+1,41%RTSI947,55+1,41%RGBI113,78+0,63%RGBITR756,84+0,72%
Главная / Политика /

При стрельбе в немецком Штаде погибли пять человек

Ведомости

Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония. На месте продолжается масштабная полицейская операция, сообщает портал T-online.

По данным издания, обстановка остается напряженной. «Были арестованы два предполагаемых преступника, в том числе предполагаемый стрелок», – говорится в сообщении.

Территория вокруг места происшествия оцеплена. Там работают многочисленные сотрудники полиции и экстренных служб. В связи с продолжающейся операцией полиция призвала местных жителей временно покинуть район, где были зафиксированы выстрелы.

Как сообщает телеканал NTV, стрельба произошла в молодежном учреждении. Личности погибших пока не раскрываются.

20 июня сообщалось, что в Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе. В результате пострадали 13 человек, трое из них, включая 17-летнего подростка, были госпитализированы, еще 10 самостоятельно обратились за медицинской помощью. Стрелки скрылись с места происшествия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте