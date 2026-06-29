При стрельбе в немецком Штаде погибли пять человек
Пять человек стали жертвами стрельбы в городе Штаде федеральной земли Нижняя Саксония. На месте продолжается масштабная полицейская операция, сообщает портал T-online.
По данным издания, обстановка остается напряженной. «Были арестованы два предполагаемых преступника, в том числе предполагаемый стрелок», – говорится в сообщении.
Территория вокруг места происшествия оцеплена. Там работают многочисленные сотрудники полиции и экстренных служб. В связи с продолжающейся операцией полиция призвала местных жителей временно покинуть район, где были зафиксированы выстрелы.
Как сообщает телеканал NTV, стрельба произошла в молодежном учреждении. Личности погибших пока не раскрываются.
20 июня сообщалось, что в Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе. В результате пострадали 13 человек, трое из них, включая 17-летнего подростка, были госпитализированы, еще 10 самостоятельно обратились за медицинской помощью. Стрелки скрылись с места происшествия.