При стрельбе в немецком Штаде погибли пять человек

20 июня сообщалось, что в Чикаго неизвестные открыли стрельбу по толпе. В результате пострадали 13 человек, трое из них, включая 17-летнего подростка, были госпитализированы, еще 10 самостоятельно обратились за медицинской помощью. Стрелки скрылись с места происшествия.