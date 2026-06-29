Лантратова: комиссар ООН ответил на письмо по Старобельску
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на обращение омбудсмена Яны Лантратовой по Старобельску, сообщила она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Написала письма верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, верховный комиссар ответил мне на мое письмо», – сказала она.
Лантратова добавила, что пострадавшим в Старобельске регулярно отправляют гуманитарную помощь. По ее словам, она сама посещала пострадавших, которые находятся в Москве на лечении.
22 июня Лантратова заявила, что в ответе, подписанном от имени Тюрка, говорится, что ООН внимательно отслеживает все обстоятельства причиненного гражданскому населению вреда в Старобельске. В аппарате выразили признательность российской стороне за любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь в расследовании. В частности, запрошены результаты официального расследования – данные об использованном оружии, времени атаки, последовательности ударов, а также контакты должностных лиц, которые могли бы предоставить эти сведения.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находилось 86 человек, из которых 21 погиб, 65 получили ранения.