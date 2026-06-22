ООН запросила у России дополнительные данные по атаке ВСУ на Старобельск

В ответе, подписанном от имени верховного комиссара Фолькера Тюрка, говорится, что ООН внимательно отслеживает все обстоятельства причиненного гражданскому населению вреда в Старобельске. В аппарате выразили признательность российской стороне за любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь в расследовании. В частности, запрошены результаты официального расследования – данные об использованном оружии, времени атаки, последовательности ударов, а также контакты должностных лиц, которые могли бы предоставить эти сведения.