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ООН запросила у России дополнительные данные по атаке ВСУ на Старобельск

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова получила ответ от аппарата верховного комиссара ООН по правам человека на обращение по факту удара ВСУ по Старобельскому профессиональному колледжу. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

В ответе, подписанном от имени верховного комиссара Фолькера Тюрка, говорится, что ООН внимательно отслеживает все обстоятельства причиненного гражданскому населению вреда в Старобельске. В аппарате выразили признательность российской стороне за любую дополнительную информацию, которая могла бы помочь в расследовании. В частности, запрошены результаты официального расследования – данные об использованном оружии, времени атаки, последовательности ударов, а также контакты должностных лиц, которые могли бы предоставить эти сведения.

Лантратова отметила, что это первая и пока единственная реакция со стороны ООН на все обращения российской стороны, направленные ранее. В ближайшее время она подготовит ответ с данными для объективного освещения расследования. «Хочется верить, что это положит начало выстраиванию конструктивного диалога и дальнейших коммуникаций между нами», – написала омбудсмен.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находилось 86 человек, из которых 21 погиб, 65 получили ранения.

27 мая Госдума приняла обращение к ООН и парламентам мира в связи с атакой на педагогический колледж в ЛНР. 28 мая Тюрк призвал российские и украинские власти провести «оперативное, независимое и эффективное» расследование атаки на Старобельский профессиональный колледж.

6 июня МИД России передал директору информационного центра ООН в Москве фото- и видеоматериалы с места атаки. 9 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что цинизм на заседании Совета Безопасности ООН по трагедии в Старобельске «достиг дна»: официальные лица организации предпочли ограничиться общими формулировками и не стали прямо возлагать ответственность на Киев.

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