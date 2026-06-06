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Россия направила в ООН фото и видео с места атаки в Старобельске

Москва ждет публичного осуждения действий Киева
Ася Султанова

Замминистра иностранных дел России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске. Об этом сообщает МИД России.

В Москве надеются, что информация будет учтена при верификации инцидента, и ждут от ООН «четкого публичного осуждения» действий ВСУ.

Как сообщает МИД, материалы подтверждают причастность ВСУ к атаке на колледж. Кузнецову также передали фотографии погибших студентов. В ходе встречи по видеосвязи подключили жителей ЛНР, пострадавших при атаке. Кузнецов получил возможность «из первых рук» ознакомиться со свидетельствами очевидцев, узнать обстоятельства произошедшего и задать им вопросы.

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Алимов отметил также, что заявления Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности проверить информацию об инциденте из-за отсутствия доступа на место событий не имеют оснований. Российская сторона готова организовать поездку делегации ООН в Старобельск, как это уже было сделано для делегации Международного Комитета Красного Креста.

В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Во время удара там находились 86 человек. Погиб 21. 

Генеральный прокурор Александр Гуцан сообщил, что обвиняемыми в деле об атаке на колледж в Старобельске являются командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко.

2 июня делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске и больницу с ранеными. 24 мая иностранные журналисты прибыли в район педагогического колледжа в Старобельске Луганской народной республики, чтобы увидеть последствия атаки.

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