Россия направила в ООН фото и видео с места атаки в Старобельске

Алимов отметил также, что заявления Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности проверить информацию об инциденте из-за отсутствия доступа на место событий не имеют оснований. Российская сторона готова организовать поездку делегации ООН в Старобельск, как это уже было сделано для делегации Международного Комитета Красного Креста.