Россия направила в ООН фото и видео с места атаки в СтаробельскеМосква ждет публичного осуждения действий Киева
Замминистра иностранных дел России Александр Алимов передал директору Информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову фото- и видеоматериалы с места атаки на педагогический колледж в Старобельске. Об этом сообщает МИД России.
В Москве надеются, что информация будет учтена при верификации инцидента, и ждут от ООН «четкого публичного осуждения» действий ВСУ.
Как сообщает МИД, материалы подтверждают причастность ВСУ к атаке на колледж. Кузнецову также передали фотографии погибших студентов. В ходе встречи по видеосвязи подключили жителей ЛНР, пострадавших при атаке. Кузнецов получил возможность «из первых рук» ознакомиться со свидетельствами очевидцев, узнать обстоятельства произошедшего и задать им вопросы.
Алимов отметил также, что заявления Секретариата ООН в Нью-Йорке о невозможности проверить информацию об инциденте из-за отсутствия доступа на место событий не имеют оснований. Российская сторона готова организовать поездку делегации ООН в Старобельск, как это уже было сделано для делегации Международного Комитета Красного Креста.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. Во время удара там находились 86 человек. Погиб 21.
Генеральный прокурор Александр Гуцан сообщил, что обвиняемыми в деле об атаке на колледж в Старобельске являются командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник главного управления разведки минобороны Украины Олег Иващенко.
2 июня делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске и больницу с ранеными. 24 мая иностранные журналисты прибыли в район педагогического колледжа в Старобельске Луганской народной республики, чтобы увидеть последствия атаки.