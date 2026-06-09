Небензя: цинизм на заседании ООН по удару в Старобельске достиг дна

6 июня МИД РФ сообщил о передаче в ООН фото- и видеоматериалов с места атаки в Старобельске. По данным ведомства, представленные материалы подтверждают причастность ВСУ к удару по колледжу. Директору информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову также передали фотографии погибших студентов. Кроме того, в ходе встречи по видеосвязи представитель ООН пообщался с жителями ЛНР, пострадавшими в результате атаки. Как отмечали в МИДе, это позволило ознакомиться со свидетельствами очевидцев и обстоятельствами произошедшего.