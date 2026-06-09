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Небензя: цинизм на заседании ООН по удару в Старобельске достиг дна

Ведомости

Обсуждение в Совете Безопасности ООН трагедии в Старобельске продемонстрировало то, что цинизм со стороны ряда участников организации «достиг дна». Об этом в интервью ИС «Вести» рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, Россия призвала осудить преступление. Но официальные лица организации предпочли ограничиться общими формулировками и не стали прямо возлагать ответственность на Киев. При этом, отметил Небензя, обвинения в адрес России на площадке ООН звучат регулярно.

«Наверное, это действительно то дно, которого мы достигли, обсуждая трагедию в Старобельске. Жалко выглядели, конечно, эти люди, которые не нашли слов элементарного человеческого сострадания погибшим, отрицали очевидные факты», – сказал дипломат.

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Политика / Власть

Небензя также раскритиковал дискуссию вокруг возраста погибших. По его словам, украинский постпред пустился в диспут на предмет того, были ли это дети, как будто это играет какую-то ключевую роль.

6 июня МИД РФ сообщил о передаче в ООН фото- и видеоматериалов с места атаки в Старобельске. По данным ведомства, представленные материалы подтверждают причастность ВСУ к удару по колледжу. Директору информационного центра ООН в Москве Владимиру Кузнецову также передали фотографии погибших студентов. Кроме того, в ходе встречи по видеосвязи представитель ООН пообщался с жителями ЛНР, пострадавшими в результате атаки. Как отмечали в МИДе, это позволило ознакомиться со свидетельствами очевидцев и обстоятельствами произошедшего.

В ночь на 22 мая беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. В момент удара там находилось 86 человек, из которых 21 погиб.

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