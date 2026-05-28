Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,452-0,22%ABRD138,4+0,44%VEON-RX57,40%IMOEX2 595,56+0,21%RTSI1 153,23+0,21%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Главная / Политика /

ООН призвала к расследованию удара ВСУ по Старобельску

Ведомости

Российские и украинские власти должны провести «оперативное, независимое и эффективное» расследование атаки на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», – сказал Тюрк (цитата по «РИА Новости»).

22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в момент атаки в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.

В день трагедии российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В МИД РФ заявили, что удар по колледжу «переполнил чашу терпения», и анонсировали «системные удары» по центрам принятия решений в Киеве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь