ООН призвала к расследованию удара ВСУ по Старобельску

Российские и украинские власти должны провести «оперативное, независимое и эффективное» расследование атаки на Старобельский профессиональный колледж в ЛНР. Об этом говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.
«Я глубоко сожалею о недавней гибели и ранениях мирных жителей. Они должны сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов», – сказал Тюрк (цитата по «РИА Новости»).
22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского колледжа. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в момент атаки в зданиях находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.
В день трагедии российская сторона запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. В МИД РФ заявили, что удар по колледжу «переполнил чашу терпения», и анонсировали «системные удары» по центрам принятия решений в Киеве.