Госдума приняла обращение к ООН и парламентам мира после атаки на Старобельск
Депутаты Государственной думы РФ в ходе пленарного заседания приняли обращение к Организации Объединенных Наций (ООН), международным парламентским структурам и парламентам зарубежных государств в связи с атакой на педагогический колледж в ЛНР. Об этом сообщается на официальном сайте нижней палаты.
Документ был подготовлен комитетом по международным делам по поручению председателя палаты Вячеслава Володина.
В обращении российские парламентарии заявили, что атака на учебное заведение была террористическим актом со стороны Киева. Авторы документа также выразили мнение, что украинское руководство наносит удары для отвлечения внимания от внутренних проблем и коррупционных скандалов.
Депутаты призвали парламенты и международные организации дать оценку произошедшему и осудить действия Киева. Кроме того, в обращении содержится призыв прекратить военную, финансовую и материальную поддержку украинских властей.
Также в Госдуме заявили о необходимости привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлениям против мирного населения, подчеркнув, что виновные, по мнению российских парламентариев, должны понести наказание.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 25 мая заявил, что в Кремле не увидели осуждения Украины при освещении теракта в общежитии Старобельска в иностранных СМИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ответственность за атаку на педагогический колледж в Старобельске должны нести не только непосредственные исполнители, но и западные страны, поддерживающие Киев.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 24 мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский террористическими ударами по детям намеренно спровоцировал жесткий ответ из России, чтобы было «проще просить деньги и оружие».