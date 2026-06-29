Иран возобновил рейсы из Тегерана в Дубай на фоне переговоров с США
Иран возобновил прямые авиарейсы между Тегераном и Дубаем на фоне продолжающихся переговоров с США. Первый самолет по этому маршруту вылетел 29 июня, сообщает Bloomberg.
На первом этапе полеты между двумя странами будут выполнять иранские авиакомпании. Позднее к ним присоединятся авиаперевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов.
28 июня также стало известно о возобновлении регулярного авиасообщения между иранским городом Решт и Астраханью. Как сообщил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни, рейсы иранской авиакомпании Pouya Air восстановлены в связи с высоким спросом со стороны пассажиров.
По его словам, перелеты будут выполняться два раза в неделю – по воскресеньям и понедельникам. Мирхосейни также отметил, что предыдущий рейс между Рештом и Астраханью был выполнен до начала 12-дневной войны Израиля и США против Ирана в июне 2025 г.