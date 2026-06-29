Иран возобновил рейсы из Тегерана в Дубай на фоне переговоров с США

По его словам, перелеты будут выполняться два раза в неделю – по воскресеньям и понедельникам. Мирхосейни также отметил, что предыдущий рейс между Рештом и Астраханью был выполнен до начала 12-дневной войны Израиля и США против Ирана в июне 2025 г.