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Иран возобновил рейсы из Тегерана в Дубай на фоне переговоров с США

Ведомости

Иран возобновил прямые авиарейсы между Тегераном и Дубаем на фоне продолжающихся переговоров с США. Первый самолет по этому маршруту вылетел 29 июня, сообщает Bloomberg.

На первом этапе полеты между двумя странами будут выполнять иранские авиакомпании. Позднее к ним присоединятся авиаперевозчики из Объединенных Арабских Эмиратов.

28 июня также стало известно о возобновлении регулярного авиасообщения между иранским городом Решт и Астраханью. Как сообщил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни, рейсы иранской авиакомпании Pouya Air восстановлены в связи с высоким спросом со стороны пассажиров.

По его словам, перелеты будут выполняться два раза в неделю – по воскресеньям и понедельникам. Мирхосейни также отметил, что предыдущий рейс между Рештом и Астраханью был выполнен до начала 12-дневной войны Израиля и США против Ирана в июне 2025 г.

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