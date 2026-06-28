Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,489+2,86%TGKN0,003+2,56%OKEY41,49+0,07%IMOEX2 285,61+1,26%RTSI934,35-0,62%RGBI114,08+0,89%RGBITR758,76+0,97%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Иранская Pouya Air возобновила регулярные рейсы между Рештом и Астраханью

Ведомости

Иранская авиакомпания Pouya Air с 28 июня возобновила выполнение регулярных рейсов между городом Решт и Астраханью. Об этом заявил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни.

По его словам, решение принято в связи с «высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту» (цитата по ТАСС).

Директор аэропорта уточнил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю – по воскресеньям и понедельникам. Перелеты по маршруту Решт – Астрахань и обратно будут осуществляться в течение одного дня.

Мирхосейни также напомнил, что последний рейс между Рештом и Астраханью был выполнен до 12-дневной войны в июне 2025 г.

14 мая стало известно, что «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновят с 1 июня. Полеты будут выполняться один раз в сутки, с июля – два раза в сутки. На линии Москва – Дубай – Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737 в классах эконом и бизнес. Полеты в ОАЭ были приостановлены на фоне старта американо-израильской операции против Ирана в конце февраля.

20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран на фоне достижения перемирия между США и Ираном. Вместе с тем транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться при условии неукоснительного соблюдения всех рекомендаций иранских авиавластей, указывали в ведомстве.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте