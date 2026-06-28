Иранская Pouya Air возобновила регулярные рейсы между Рештом и Астраханью
Иранская авиакомпания Pouya Air с 28 июня возобновила выполнение регулярных рейсов между городом Решт и Астраханью. Об этом заявил директор аэропорта провинции Гилян Мохсен Мирхосейни.
По его словам, решение принято в связи с «высоким спросом и интересом пассажиров к авиамаршруту» (цитата по ТАСС).
Директор аэропорта уточнил, что рейсы будут выполняться два раза в неделю – по воскресеньям и понедельникам. Перелеты по маршруту Решт – Астрахань и обратно будут осуществляться в течение одного дня.
Мирхосейни также напомнил, что последний рейс между Рештом и Астраханью был выполнен до 12-дневной войны в июне 2025 г.
14 мая стало известно, что «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновят с 1 июня. Полеты будут выполняться один раз в сутки, с июля – два раза в сутки. На линии Москва – Дубай – Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737 в классах эконом и бизнес. Полеты в ОАЭ были приостановлены на фоне старта американо-израильской операции против Ирана в конце февраля.
20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран на фоне достижения перемирия между США и Ираном. Вместе с тем транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться при условии неукоснительного соблюдения всех рекомендаций иранских авиавластей, указывали в ведомстве.