Иранская Pouya Air возобновила регулярные рейсы между Рештом и Астраханью

14 мая стало известно, что «Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновят с 1 июня. Полеты будут выполняться один раз в сутки, с июля – два раза в сутки. На линии Москва – Дубай – Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737 в классах эконом и бизнес. Полеты в ОАЭ были приостановлены на фоне старта американо-израильской операции против Ирана в конце февраля.