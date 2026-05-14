«Аэрофлот» возобновляет полеты в ОАЭ

20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран на фоне достижения перемирия между США и Ираном. Вместе с тем транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться при условии неукоснительного соблюдения всех рекомендаций иранских авиавластей, указывали в ведомстве.