«Аэрофлот» возобновляет полеты в ОАЭ
«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом сообщили в авиакомпании.
Регулярные рейсы из Москвы в Дубай возобновят с 1 июня. Полеты будут выполняться один раз в сутки, с июля – два раза в сутки.
На линии Москва – Дубай – Москва будут задействованы лайнеры Boeing 737 в классах «эконом» и «бизнес».
Полеты в ОАЭ были приостановлены на фоне старта американо-израильской операции против Ирана в конце февраля. Тегеран в ответ на удары начал атаковать американский базы по всему Ближнему Востоку, а также нефтяные и газовые объекты в регионе.
20 апреля Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран на фоне достижения перемирия между США и Ираном. Вместе с тем транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться при условии неукоснительного соблюдения всех рекомендаций иранских авиавластей, указывали в ведомстве.