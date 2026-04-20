Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран

Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через ИранАвиакомпании обязаны соблюдать рекомендации Тегерана
Росавиация отменила рекомендации для российских авиакомпаний приостановить продажу билетов на рейсы в ОАЭ и сняла ограничения на полеты через воздушное пространство Ирана. Решение принято с учетом позиции МИД РФ, сообщил Минтранс.
Транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться при условии неукоснительного соблюдения всех рекомендаций иранских авиавластей, подчеркнули в Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе.
Воздушное пространство Ирана было закрыто 28 февраля после начала военной операции США и Израиля. 18 апреля Организация гражданской авиации Ирана объявила о частичном открытии воздушного пространства: были открыты восточные воздушные коридоры, которые предназначены для международных транзитных рейсов.
По информации Al Jazeera, открытие иранского воздушного пространства будет осуществлено в четыре этапа. В начале небо откроют для транзитных рейсов, затем последуют рейсы из восточных аэропортов страны. На третьем этапе будут разрешены рейсы из аэропортов Мехрабад и Имама Хомейни. Затем – рейсы из остальных западных аэропортов.
16 апреля Росавиация разрешила российским авиакомпаниям возобновить перелеты в Израиль.