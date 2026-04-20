Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через Иран

Транзитные рейсы и полеты в аэропорты Ирана могут выполняться при условии неукоснительного соблюдения всех рекомендаций иранских авиавластей, подчеркнули в Росавиации. В ведомстве подчеркнули, что специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы в случае необходимости внести коррективы в полеты российских авиакомпаний в этом регионе.