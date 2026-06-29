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Суд отказал Трампу в апелляции по делу о сексуальном насилии против Джин Кэрролл

Президент США должен выплатить $5 млн
Ведомости

Президент США Дональд Трамп обязан выплатить $5 млн по делу о сексуальных домогательствах к журналистке и писательнице Элизабет Джин Кэролл, передает CNN. Верховный суд США отказал главе государства в апелляции.

Кэрролл в иске 2022 г. утверждала, что Трамп совершил сексуальное насилие над ней в нью-йоркском универмаге в середине 1990-х, после чего оклеветал ее, заявив, что она выдумала эту историю для увеличения продаж своей литературы.

Трамп утверждал, что окружной судья США Льюис Каплан допустил на процессе многочисленные ошибки. В частности, судья позволил присяжным заслушать показания двух женщин, которые также обвинили Трампа в сексуальном нападении.

Представитель юридической команды президента заявил, что Трамп продолжит «одерживать победы над либеральной юридической мстительностью, сосредоточившись на своей миссии – снова сделать Америку великой».

В конце мая минюст США начал расследование против Джин Кэрролл. Ведомство хочет выяснить, давала ли Кэрролл ложные показания в связи с двумя гражданскими исками против Трампа.

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