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Иран опроверг сообщения о запросе на переговоры с США в Катаре

Ведомости

Иран не намерен проводить переговоры с США в Катаре в ближайшие дни, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале ведомства.

По словам Багаи, иранская делегация экспертов действительно посетит Доху на этой неделе, однако цель поездки – обсуждение разблокировки иранских активов, а не контакты с американской стороной.

«То, что американская делегация посетит Катар, не связано с поездкой иранской делегации для работы над реализацией положений меморандума», – подчеркнул он.

29 июня Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США в Дохе.

28 июня Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу перемирие, однако затем, как сообщал Axios, стороны договорились о прекращении огня.

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