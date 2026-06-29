Иран опроверг сообщения о запросе на переговоры с США в Катаре
Иран не намерен проводить переговоры с США в Катаре в ближайшие дни, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Комментарий дипломата опубликован в Telegram-канале ведомства.
По словам Багаи, иранская делегация экспертов действительно посетит Доху на этой неделе, однако цель поездки – обсуждение разблокировки иранских активов, а не контакты с американской стороной.
«То, что американская делегация посетит Катар, не связано с поездкой иранской делегации для работы над реализацией положений меморандума», – подчеркнул он.
29 июня Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США в Дохе.
28 июня Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу перемирие, однако затем, как сообщал Axios, стороны договорились о прекращении огня.