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ЕС рассматривает прекращение выдачи россиянам туристических виз

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает возможность введения полного запрета на туристические визы для граждан России, пишут «Известия» со ссылкой на источник в европейских структурах. Ранее аналогичную инициативу выдвинула фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте.

«Данные предложения обсуждаются в координации со странами – членами ЕС», – процитировало издание собеседника.

По словам депутата Европарламента Фернан Картхайзер, цель рассматриваемых визовых запретов – дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму РФ.

9 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России ЕК предлагает ввести запрет на въезд в страны Евросоюза для участников спецоперации. Мера, по ее словам, впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала спецоперации.

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