ЕС рассматривает прекращение выдачи россиянам туристических виз
Еврокомиссия (ЕК) обсуждает возможность введения полного запрета на туристические визы для граждан России, пишут «Известия» со ссылкой на источник в европейских структурах. Ранее аналогичную инициативу выдвинула фракция немецкого блока ХДС/ХСС в Европарламенте.
«Данные предложения обсуждаются в координации со странами – членами ЕС», – процитировало издание собеседника.
По словам депутата Европарламента Фернан Картхайзер, цель рассматриваемых визовых запретов – дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму РФ.
9 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России ЕК предлагает ввести запрет на въезд в страны Евросоюза для участников спецоперации. Мера, по ее словам, впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала спецоперации.