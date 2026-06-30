ЕС рассматривает прекращение выдачи россиянам туристических виз

9 июня председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках подготовки 21-го пакета санкций против России ЕК предлагает ввести запрет на въезд в страны Евросоюза для участников спецоперации. Мера, по ее словам, впервые предусматривает ограничения не в отношении отдельных категорий лиц, а в отношении всех, кто служил в российских Вооруженных силах с начала спецоперации.