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Силы ПВО сбили еще шесть летевших на Москву беспилотников ВСУ

Ведомости

Системы противовоздушной обороны ликвидировали шесть украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Публикация об этом появилась в 8:02. С начала суток число дронов, сбитых на подлете к Москве, достигло 56. О первых шести уничтоженных БПЛА Собянин проинформировал в 03:53 мск.

️За ночь ВС РФ нейтрализовали 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами. Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областями, а также в Московском регионе, Краснодарском крае и Крыму.

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