Лукашенко призвал усилить сотрудничество с Китаем в сфере образования

«Мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, как я это вижу: это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», – сказал белорусский лидер.