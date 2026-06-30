Лукашенко призвал усилить сотрудничество с Китаем в сфере образования
Белоруссии нужно углублять сотрудничество с Китаем в сфере образования. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с руководством Пекинского университета, передает «БелТА».
«Мы придумали совместную программу для обучения наших молодых ребят в этом университете. Но я хотел бы, чтобы вы понимали, как я это вижу: это только первые шаги. Наша программа нуждается в совершенствовании, мы должны углубляться, чтобы опыт и знания ребят, которые будут у вас учиться, веером расходились в Беларуси», – сказал белорусский лидер.
По словам Лукашенко, еще 10 лет назад Лукашенко понял, что у Минска и Пекинского университета «должно что-то получиться в плане образования».
29 июня Лукашенко встретился с председателем КНР Си Цзиньпином во время рабочего визита в Китай. Как отмечало агентство «БелТА», Китай стал первой страной в ходе масштабного визита Лукашенко в Восточную и Юго-Восточную Азию. Интерес Белоруссии к сотрудничеству с азиатскими государствами объясняется их высоким потенциалом, а укрепление связей с ними входит в число внешнеполитических приоритетов страны и составляет основу многовекторной политики Минска, писали авторы материала.