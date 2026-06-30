Число сбитых с вечера на подлете к Москве украинских БПЛА достигло 61
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 61 беспилотник ВСУ, летевший в направлении Москвы, с 20:00 29 июня, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«Отражена очередная массовая атака вражеских беспилотников. С 20:00 силами ПВО только на подлете к Москве уничтожен 61 БПЛА», – написал он.
О предыдущих шести сбитых воздушных целях Собянин проинформировал в 8:02. О первых с начала суток отраженных атаках стало известно в 03:53.
Ночью массированной атаке украинских БПЛА также подверглась Московская область. В регионе отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей, однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.
Всего за ночь российское военные ️нейтрализовали 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами страны. Воздушные цели были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Крыма.