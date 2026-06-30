Число сбитых с вечера на подлете к Москве украинских БПЛА достигло 61

Ночью массированной атаке украинских БПЛА также подверглась Московская область. В регионе отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей, однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.