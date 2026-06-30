Песков отреагировал на ночные удары Украины по Москве
На украинские удары по российским регионам должно обратить внимание международное сообщество. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку на столичный регион минувшей ночью.
«Страдают гражданские лица, гибнут дети. Это результат действий киевского режима. Об этом должны знать все. И об этом должны помнить все», – сказал он.
Песков добавил, что Москва хочет обратить на удары внимание международного сообщества.
Ночью 30 июня Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке украинских БПЛА. В Подмосковье отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. В Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом, погиб шестимесячный ребенок.
С вечера 29 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 61 беспилотник ВСУ, летевший в направлении Москвы, передавал мэр столицы Сергей Собянин.