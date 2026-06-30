Что известно о ночной атаке беспилотников на Московскую область

Что известно о ночной атаке беспилотников на Московскую областьГубернатор Воробьев сообщил о погибшем ребенке в Егорьевске
Ночью 30 июня Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. В результате падения обломков есть разрушения и жертвы.
«Ведомости» собрали основные факты о произошедшем.
Погибшие и пострадавшие
Всего за ночь системами ПВО и РЭБ было нейтрализовано 60 беспилотников. Атаке подверглись Домодедово, Чехов, Дубна, Кашира, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронницы, Раменское, Ступино, Коломна и Егорьевск.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей, однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.
«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша. Мы окажем всю необходимую помощь», – написал Воробьев.
Другие последствия
В Дубне обломки БПЛА повредили административное здание. Информации о пострадавших нет.
В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа беспилотник упал на частный дом. По предварительным данным, жертв и раненых нет.
Обломки также нашли на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На месте работают экстренные службы.
Власти продолжают обследование территорий и ликвидацию последствий атаки. Губернатор Воробьев пообещал информировать о дальнейшей ситуации.
Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что с полуночи 30 июня силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников на подлете к столице. ️О первых шести уничтоженных БПЛА Собянин сообщил в Max в 03:53 мск, о последних шести – в 07:57 мск.
Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и других авиагаваней страны. По данным Минобороны, с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами.
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 22 по 28 июня от обстрелов пострадали 327 мирных жителей, 42 из них погибли.