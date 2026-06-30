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Главная / Общество /

Что известно о ночной атаке беспилотников на Московскую область

Губернатор Воробьев сообщил о погибшем ребенке в Егорьевске
Инна Шульгина
t.me/@vorobiev_live
t.me/@vorobiev_live

Ночью 30 июня Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили нападение 60 БПЛА в различных городских округах. В результате падения обломков есть разрушения и жертвы.

«Ведомости» собрали основные факты о произошедшем.

Погибшие и пострадавшие

Всего за ночь системами ПВО и РЭБ было нейтрализовано 60 беспилотников. Атаке подверглись Домодедово, Чехов, Дубна, Кашира, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронницы, Раменское, Ступино, Коломна и Егорьевск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Егорьевске после падения беспилотника загорелся частный дом. Под завалами находились люди. Спасатели извлекли двоих взрослых и двоих детей, однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.

«Выражаю соболезнования родным и близким погибшего малыша. Мы окажем всю необходимую помощь», – написал Воробьев.

Другие последствия

В Дубне обломки БПЛА повредили административное здание. Информации о пострадавших нет.

В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа беспилотник упал на частный дом. По предварительным данным, жертв и раненых нет.

Обломки также нашли на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На месте работают экстренные службы.

Власти продолжают обследование территорий и ликвидацию последствий атаки. Губернатор Воробьев пообещал информировать о дальнейшей ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин информировал, что с полуночи 30 июня силы ПВО сбили 56 украинских беспилотников на подлете к столице. ️О первых шести уничтоженных БПЛА Собянин сообщил в Max в 03:53 мск, о последних шести – в 07:57 мск.

Росавиация ограничивала работу аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Жуковский» (Раменское) и других авиагаваней страны. По данным Минобороны, с 20:00 мск 29 июня до 7:00 мск 30 июня силы ПВО сбили 419 украинских беспилотников самолетного типа над 19 российскими регионами.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что с 22 по 28 июня от обстрелов пострадали 327 мирных жителей, 42 из них погибли.

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