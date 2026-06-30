Число пострадавших от атак ВСУ впервые в году превысило 300 человек за неделю
Количество раненых при украинских атаках мирных жителей от впервые с начала 2026 г. превысило 300 человек за неделю. Об этом сообщает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, с 22 по 28 июня от обстрелов пострадали 327 мирных жителей, 42 из них погибли. Больше всего пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, Донецкой народной республике (ДНР), Запорожском и Херсонском регионах. Среди раненых – девять детей, в числе погибших – двое несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на территории России за семь дней украинские военные выпустили не менее 5126 боеприпасов.
Среди прочего, шесть человек погибли и 68 пострадали при ракетной атаке на Воронеж и 18 мирных жителей пострадали в результате удара дрона по рейсовому пассажирскому автобусу в Горловке (ДНР). Человек погиб и 11 получили ранения при ударе украинской армии по Волгограду, еще одна жертва и 11 пострадавших – при атаке БПЛА по музейному комплексу «Самбекские высоты» в Ростовской области.
Президент России Владимир Путин заявлял в интервью журналисту Павлу Зарубину, что удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам являются частью информационной операции с целью породить неуверенность и заставить РФ приостановить наступление.