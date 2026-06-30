Число пострадавших от атак ВСУ впервые в году превысило 300 человек за неделю

По его словам, с 22 по 28 июня от обстрелов пострадали 327 мирных жителей, 42 из них погибли. Больше всего пострадавших мирных жителей было зафиксировано в Белгородской, Воронежской областях, Донецкой народной республике (ДНР), Запорожском и Херсонском регионах. Среди раненых – девять детей, в числе погибших – двое несовершеннолетних. Всего по гражданским объектам на территории России за семь дней украинские военные выпустили не менее 5126 боеприпасов.