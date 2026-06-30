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В Кремле переадресовали вопросы по топливу в аппарат Новака

Ведомости

В Кремле переадресовывают вопросы по ситуации в топливной сфере вице-премьеру РФ Александру Новаку. Об этом заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Работает правительственная рабочая группа или комиссия, как угодно ее назовите, во главе с Новаком. И Александр Новак, собственно, в ручном режиме фактически ежедневно занимается этими вопросами», – сказал Песков.

По его словам, топливные вопросы обсуждаются и на ежедневных совещаниях у Новака, и на совещании у президента РФ Владимира Путина.

28 июня Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Российский лидер заявил, что производство основных видов топлива в стране в июле должно превысить показатели июня. 

В тот же день Новак сообщил, что правительство приняло решение временно снизить норматив обязательной продажи бензина на бирже с 15 до 10%. Новая норма будет действовать в течение трех месяцев. По его словам, это одна из мер, направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналистов о поддержке инициативы по уменьшению норматива реализации бензина через биржу на 5 процентных пунктов.

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