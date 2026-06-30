В РСТ сочли маловероятным скорый полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам

Эксперт РСТ отметил, что тема действительно обсуждается не первый год и визовая политика Евросоюза в отношении россиян ужесточается с 2022 г. Но он разграничил политические заявления и отдельные инициативы с единым решением, которое должно быть согласовано и практически реализовано всеми странами Шенгенской зоны.