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Главная / Политика /

В РСТ сочли маловероятным скорый полный запрет выдачи шенгенских виз россиянам

Ведомости

Полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам в ближайшее время маловероятен. Об этом эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль заявил «РИА Новости».

Эксперт РСТ отметил, что тема действительно обсуждается не первый год и визовая политика Евросоюза в отношении россиян ужесточается с 2022 г. Но он разграничил политические заявления и отдельные инициативы с единым решением, которое должно быть согласовано и практически реализовано всеми странами Шенгенской зоны.

Кайль добавил, что если ужесточение продолжатся, то поэтапно и неодинаково по странам.

30 июня «Известия» писали со ссылкой на источник, что Еврокомиссия (ЕК) рассматривает вариант установления абсолютного запрета на туристические визы для граждан России. Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил изданию, что цель рассматриваемых визовых запретов – дестабилизировать российское общество в преддверии выборов в Госдуму РФ.

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