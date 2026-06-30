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Сейм Литвы утвердил лидера социал-демократов Синкявичюса на пост премьера

Ведомости

Сейм (парламент) Литвы согласовал кандидатуру лидера Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугаса Синкявичюса на пост премьер-министра республики. Это решение поддержали 80 депутатов, двое были против, 28 воздержались, передает ТАСС.

«Премьер-министр – это не титул, не вопрос личных амбиций. Это обязанность взять на себя ответственность за работу правительства, за решения, которые часто бывают неудобными, но необходимыми», – сказал новый глава литовского правительства с трибуны заксобрания.

Кандидатуру Синкявичюса предложил президент Литвы Гитанас Науседа. До этого новый премьер был мэром Йонавского района страны. После утверждения его кандидатуры в течение 15 дней Синкявичюс представит парламенту состав своего кабинета и программу правительства.

23 июня предыдущий состав правительства Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об отставке. Необходимость этого решения возникла после пересмотра коалиционных договоренностей. В начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о прекращении сотрудничества с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в проведении популистской политики. После этого было принято решение о формировании нового коалиционного альянса с участием партии «Демократы во имя Литвы».

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