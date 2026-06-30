Сейм Литвы утвердил лидера социал-демократов Синкявичюса на пост премьера

23 июня предыдущий состав правительства Литвы во главе с премьер-министром Ингой Ругинене объявил об отставке. Необходимость этого решения возникла после пересмотра коалиционных договоренностей. В начале июня Социал-демократическая партия Литвы заявила о прекращении сотрудничества с партией «Заря над Неманом», обвинив ее в проведении популистской политики. После этого было принято решение о формировании нового коалиционного альянса с участием партии «Демократы во имя Литвы».